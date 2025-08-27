Sulla terza maglia Atalanta la novità dell'arancione

Nella terza maglia dell'Atalanta a cura dello sponsor tecnico New Balance per la stagione 2025-2026, appena presentata dai canali ufficiali del club bergamasco, il colore dominante è l'arancione brillante con tre bande nerazzurre stilizzate in diagonale. Il motivo ondulato delle linee diagonali, ripreso dallo stemma della società, richiama i capelli fluenti del personaggio della mitologia greca Atalanta. L'arancione, si legge nella nota sul sito ufficiale, è stato adottato come "simbolo dell'energia e dello spirito dei tifosi che riempiono lo stadio ogni partita". Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni coordinati con due bande orizzontali: sul fronte la scritta "dea", mentre il logo New Balance è posizionato sul retro. "La terza maglia è dedicata ai tifosi, l'anima del club - ha dichiarato Kenny McCallum, senior director di New Balance Football Product -. Abbiamo voluto creare un design che incarnasse la loro passione, offrendo ai giocatori al tempo stesso una maglia che garantisse prestazioni ai massimi livelli".