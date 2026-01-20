Tifoso della Juve fa scattare mascherine e ossigeno in volo: denunciato

L'uomo che abita in provincia di Frosinone stava raggiungendo la Sardegna per assistere alla partita Cagliari-Juventus. A bordo del volo sono iniziati cori e tifo, durante queste fasi avrebbe colpito con la manata la cappelliera facendo saltare fuori la maschera delle emergenze e successivamente è iniziata l'erogazione dell'ossigeno. Il personale di bordo ha riportato subito la calma e segnalato quanto era accaduto.