Tifoso della Juve fa scattare mascherine e ossigeno in volo: denunciato

Ha colpito con una manata la cappelliera dell'aereo, provocando prima l'uscita della maschera e poi l'emissione dell'ossigeno, creando non pochi disagi. È accaduto sul volo Aeroitalia Roma-Cagliari di sabato. Denunciato un tifoso della Juventus di 40 anni.
L'uomo che abita in provincia di Frosinone stava raggiungendo la Sardegna per assistere alla partita Cagliari-Juventus. A bordo del volo sono iniziati cori e tifo, durante queste fasi avrebbe colpito con la manata la cappelliera facendo saltare fuori la maschera delle emergenze e successivamente è iniziata l'erogazione dell'ossigeno. Il personale di bordo ha riportato subito la calma e segnalato quanto era accaduto.
Appena arrivato a Cagliari ad attendere il tifoso c'erano gli agenti della Polaria che lo hanno denunciato per danneggiamento.