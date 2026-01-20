Serie A, Cataldi, Miranda e Ostigard squalificati per un turno

Miranda (Bologna) © IPA
Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea al termine della 21a giornata di campionato ha squalificato tre giocatori, tutti per un turno. Si tratta di Danilo Cataldi (Lazio), Juan Gonzalez Miranda (Bologna), Leo Ostigard (Genoa), erano diffidati e sono stati ammoniti, quindi salteranno la prossima gara. Resta squalificato invece Kialonda Gaspar del Lecce, che sarà out per la seconda delle tre giornate di squalifica dopo il cartellino rosso per aver preso a calci Pellegrino, mentre era a terra, nella sfida col Parma.
Per quanto riguarda le ammende, multa di 10mila euro al Milan ("per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara"), di 5mila euro a Bologna e Lecce per "non avere, alcuni dei propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla Figc" e Udinese ("per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria") e di 3mila euro al Cagliari, "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette di plastica".