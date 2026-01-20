Serie A, Cataldi, Miranda e Ostigard squalificati per un turno

Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea al termine della 21a giornata di campionato ha squalificato tre giocatori, tutti per un turno. Si tratta di Danilo Cataldi (Lazio), Juan Gonzalez Miranda (Bologna), Leo Ostigard (Genoa), erano diffidati e sono stati ammoniti, quindi salteranno la prossima gara. Resta squalificato invece Kialonda Gaspar del Lecce, che sarà out per la seconda delle tre giornate di squalifica dopo il cartellino rosso per aver preso a calci Pellegrino, mentre era a terra, nella sfida col Parma.