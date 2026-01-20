Senegal, che festa! Bandiere e clacson in attesa del ricorso del Marocco

Tutti pazzi a Dakar per la sfilata in bus di Manè e compagni...
La nazionale di calcio del Senegal è arrivata a Dakar poco dopo la mezzanotte di lunedì sera, dopo l'intensa finale di Coppa d'Africa contro il Marocco, che ha visto i giocatori uscire brevemente dal campo per protestare contro un rigore deciso alla fine del secondo tempo, per poi trionfare nei supplementari. I giocatori sono stati accolti dal presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye, che ha elogiato la loro prestazione.
"L'hanno fatto eroicamente, hanno giocato un calcio splendido, sono stati incredibilmente corretti e sono stati esemplari sia dentro che fuori dal campo. Non possiamo che essere orgogliosi di loro", ha detto.
Fuori dall'aeroporto, i tifosi vestiti con i colori nazionali si sono radunati per dare il benvenuto ai giocatori, sventolando bandiere senegalesi, suonando i clacson e cantando in segno di festa. I campioni d'Africa sfileranno per le strade della capitale senegalese martedì mattina, prima di essere ricevuti al palazzo presidenziale più tardi nel corso della giornata.
Occhio, però, al ricorso presentato dal Marocco alla Caf e alla Fifa contro "il ritiro della nazionale senegalese dal campo, nonché sugli eventi che hanno portato a questa decisione, a seguito dell’assegnazione da parte dell’arbitro di un rigore ritenuto corretto da tutti gli esperti".