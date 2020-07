Serie A, gli arbitri della 33.a giornata: Sassuolo-Juventus a Valeri

L'AIA ha designato Paolo Valeri di Roma per dirigere la sfida tra Sassuolo e Juventus in programma domani alle 21.45, valida per la 33.a giornata di Serie A. Questo l'elenco completo delle designazioni: Bologna-Napoli (ore 19.30) Piccinini; Milan-Parma (ore 19.30) Irrati; Sampdoria-Cagliari (ore 19.30) Pairetto; Lecce-Fiorentina (ore 21.45) Guida; Roma-Verona (ore 21.45) Maresca; Sassuolo - Juventus (ore 21.45) Valeri; Udinese-Lazio (ore 21.45) Abisso.