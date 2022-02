Serie A, Giudice Sportivo: due giornate a Bastoni, una a Inzaghi. Ammenda per Lautaro

GIUDICE SPORTIVO

Un turno di stop e ammenda anche per Theo Hernandez, espulso contro l'Inter

L'Inter paga il derby. A tre giorni dalla stracittadina milanese sono arrivate oggi le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate di stop per Bastoni (per espressioni ingiuriose verso l'arbitro) e una per il tecnico Simone Inzaghi (più un'ammenda di 15mila euro per espressioni irriguardose) mentre per Lautaro Martinez una multa di 10mila euro per la lite con Theo Hernandez. Per quest'ultimo, espulso nel finale di gara, un turno di stop e ammenda di 5mila euro. Tra le altre decisioni, per la Roma c'è da registrare la squalifica per una giornata comminata a Zaniolo.

Scendendo nel dettaglio delle decisioni del Giudice Sportivo, Bastoni è stato squalificato per due turni “per avere, al termine della gara rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi; infrazione rilevata da un Assistente”. La sanzione per Simone Inzaghi è invece arrivata perché il tecnico dell'Inter ha "al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al Direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose”. Infine, Lautaro Martinez (protagonista suo malgrado ieri della gazzarra social per un presunto sputo che non c'è mai stato ai danni di Theo Hernandez) paga con una multa da 10mila euro la lite proprio contro l'esterno milanista "rilevata dai collaboratori della Procura federale”. A differenza di Bastoni e di Inzaghi, sarà presente al Maradona contro il Napoli sabato prossimo.

Per Theo Hernandez, invece, una giornata di squalifica (come previsto per il cartellino rosso preso sul finale di partita per il fallo su Dumfries) con ammenda di 5mila euro “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

Tra le altre decisioni, il Giudice ha deciso di fermare Zaniolo (Roma) per una giornata con ammonizione per “comportamento non regolamentare in campo (Ottava sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con parole irrispettose una decisione del Direttore di gara”.

Squalificati per un turno, anche Ebuehi e Ceccaroni (Venezia), Mandragora e Lukic (Torino), Musso (Atalanta), Ostigard (Genoa), Torreira e Bonaventura (Fiorentina), Arslan (Udinese), De Silvestri (Bologna), Deiola (Cagliari), Raspadori e Scamacca (Sassuolo).

Tra le società, infine, multa da 5mila euro al Milan “per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato una moneta nel recinto di giuoco che colpiva uno steward senza conseguenze lesive” e multa da 5mila euro alla Salernitana “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti di vario genere nel recinto e sul terreno di giuoco”.