Serie A, Fiorentina-Torino 1-0: Ranieri porta i viola al terzo posto

FIORENTINA-TORINO 1-0

Una rete del difensore permette a Italiano di agganciare il Milan e passare una notte in zona Champions

© Getty Images Sorride la Fiorentina, che batte 1-0 (il terzo consecutivo) il Torino nell'incontro valido per la diciottesima giornata di Serie A, grazie al colpo di testa di Ranieri (al quarto centro stagionale, il primo in Serie A) all'83' su cross di Kayode. Grazie a questo successo la formazione di Italiano aggancia così provvisoriamente il Milan al terzo posto in classifica a quota 33 punti, mentre i granata restano a ventiquattro.

LA PARTITA

Italiano ritrova Bonaventura, mentre Juric lancia Pellegri dal 1’ al posto di Sanabria. Parte subito forte la formazione ospite, sfruttando l'ottimo impatto sul match di Bellanova e Vlasic, ma senza riuscire a rendersi pericolosa fino al 23’, quando un rinvio sbagliato di Terracciano favorisce Zapata che per poco non lo beffa dal limite. Un minuto e arriva nuovamente una chance per il colombiano, che incorna con forza una punizione dalla trequarti di Ricci ma il portiere ex Empoli è reattivo e respinge in tuffo. La pressione granata prosegue e l'estremo difensore è costretto a un altro grande intervento al 37’, neutralizzando la conclusione angolata di Lazaro dall'interno dell'area. Nel finale della prima frazione si fa vedere in avanti anche la squadra di casa, prima con il colpo di testa di Bonaventura sul cross di Kayode e poi con Ikoné, che intercetta un retropassaggio di Tameze ma si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic.

Il primo squillo del secondo tempo arriva con un colpo di testa in tuffo di Kouame, finito a lato della porta ospite. I viola riescono a prendere gradualmente il controllo del match, ma la partita continua a non offrire particolari occasioni da gol fino al minuto 83, quando sugli sviluppi di un corner Kayode pennella alla perfezione dalla destra e Ranieri mette in rete di testa. Questo centro consegna il terzo successo consecutivo per 1-0 alla Fiorentina, che aggancia temporaneamente il Milan al terzo posto in classifica con 33 punti, mentre il Toro resta a quota ventiquattro.

LE PAGELLE

Bellanova 6.5: parte fin da subito fortissimo l'esterno granata, che risulta difficile da arginare per i marcatori avversari fino all'uscita dal campo

Ikoné 5.5: ha la grande occasione per portare avanti i padroni di casa, ma anche questa volta manca di concretezza e calcia debolmente su Milinkovic-Savic

Kouamé 6.5: buona prestazione dell’ivoriano, sempre propositivo nella metà campo avversaria e determinato nei duelli

Ranieri 7: attento in difesa e ancora una volta decisivo in avanti con il colpo di testa che regala la vittoria e il terzo posto ai viola.

IL TABELLINO

FIORENTINA-TORINO 1-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6.5, Kayode 6.5, Milenkovic 6, Ranieri 7, Biraghi 5.5 (dal 32’ st Parisi sv); Arthur 5.5 (dal 20’ st Mandragora 6), Duncan 6; Ikoné 5.5 (dal 43’ st Sottil sv), Bonaventura 6 (dal 43’ st Martinez Quarta sv), Kouame 6.5; Beltrán 5.5 (dal 20’ st Nzola 6). A disposizione: Christensen, Martinelli, Mina, Pierozzi, Comuzzo, Infantino, Amatucci, Lopez, Barak, Brekalo. All.Italiano

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 5.5; Tameze 5.5 (dal 42’ st Seck sv), Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Bellanova 6.5 (dal 32’ st Vojvoda 5.5), Ricci 5.5 (dal 17’ st Linetty 5.5), Ilic 6, Lazaro 6; Vlasic 6 (dal 32’ st Djidji 5.5), Zapata 6.5, Pellegri 5.5 (dal 17’ st Sanabria 6). A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Soppy, Gineitis, Radonjic, Karamoh. All. Juric

Arbitro: La Penna

Marcatori: 38’ st Ranieri (F)

Ammoniti: Biraghi (F), Ricci (T), Kayode (F), Ranieri (F), Ikoné (F), Djidji (T)

LE STATISTICHE

• Luca Ranieri è tornato al gol in Serie A 797 giorni dopo l'ultima volta contro l'Empoli con la maglia della Salernitana il 23 ottobre 2021.

• 100ª presenza in Serie A per Pietro Terracciano. Il portiere ha mantenuto la porta inviolata per tre gare consecutive per la prima volta nella sua carriera nel massimo campionato.

• La Fiorentina ha vinto tre partite di fila senza subire gol per la prima volta da aprile 2023; inoltre non vinceva tre gare consecutive per 1-0 da aprile 2017 (vs Cagliari, Crotone e Bologna) con Paolo Sousa in panchina.

• La Fiorentina ha vinto le ultime quattro partite casalinghe di campionato, dopo una serie di due sconfitte consecutive; i viola non arrivavano a quattro successi interni di fila in Serie A dai cinque registrati tra ottobre e dicembre 2021.

• Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 16 delle sue 18 partite, meglio di qualsiasi altra squadra in questa stagione di Serie A.

• Il Torino è rimasta a secco di gol per la terza trasferta di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2021.

• Da inizio settembre soltanto Lucas Martínez Quarta (cinque) ha segnato più gol di Luca Ranieri (quattro) tra i difensori di Serie A considerando tutte le competizioni.

• Vanja Milinkovic-Savic ha raggiunto le 100 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Torino.

• 50ª presenza in Serie A per Nikola Vlasic.

• Solo il Frosinone (13) ha mandato in gol più giocatori diversi della Fiorentina (12) in questa stagione di Serie A.

• Michael Kayode ha fornito il suo primo assist in Serie A, soltanto Valentín Carboni e Arijon Ibrahimovic sono più giovani del difensore della Fiorentina ad aver realizzato un passaggio vincente in questo campionato.