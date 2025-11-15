Serie A femminile, Roma-Lazio il clou della sesta giornata

Quello del 'Ferruccio' è il match che chiuderà il sabato: calcio d'inizio alle 18, con il Como Women che è la squadra che vanta la più alta differenza rispetto alla quinta giornata dello scorso anno (+5) e il Milan che dopo i successi contro Lazio e Juventus potrebbe centrare tre vittorie consecutive in Serie A solo per la seconda volta dall'inizio della scorsa stagione. Oggi sarà Sassuolo-Ternana Women ad aprire il fine settimana: si gioca al 'Ricci' alle 12.30, stesso stadio che ha ospitato il match di Serie A Women's Cup finito 1-1 a inizio stagione, unica partita contro una squadra di pari categoria (fa quindi eccezione il 3-0 al Trastevere in Coppa Italia) in cui le umbre sono riuscite a fare punti. Gara da ex per Valeria Pirone: 22 partite e 10 gol col Sassuolo nel 2020-21, ma anche tre reti contro le neroverdi, due con la Roma (ottobre 2021) e una con il Chievo (febbraio 2019). Alle 15, in campo Parma e Fiorentina: le gialloblù hanno ottenuto quattro dei cinque punti in casa (tre con il Sassuolo, uno con il Napoli Women), mentre la Fiorentina è in un grande momento e, dopo tre vittorie consecutive (e 10 gol segnati), in caso di poker salirebbe almeno per 24 ore in testa alla classifica. Ad aprire la domenica del derby di Roma sarà Napoli Women-Inter, match che per le nerazzurre arriva tra l'andata e il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup contro l'Hacken. Delle big, la squadra di Piovani è quella più in ritardo in classifica: il Napoli Women, invece, era partito forte ma nelle ultime tre gare ha raccolto un solo punto. Alle 18 chiude Juventus-Genoa, con le bianconere a -5 dalla vetta ma reduci da una grande vittoria in Champions League contro l'Atletico Madrid. Genoa che potrebbe diventare la ventesima avversaria diversa contro cui Cristiana Girelli realizza almeno un gol in Serie A.