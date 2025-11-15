Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie A femminile, Roma-Lazio il clou della sesta giornata

15 Nov 2025 - 08:01

La sesta giornata della Serie A Women Athora vive della grande attesa per il derby di Roma, il secondo stagionale dopo quello della semifinale di Serie A Women's Cup giocato a Castellammare: a settembre finì 3-0, con le biancocelesti che domenica, alle 15.30, proveranno a riscattarsi, contro una Roma reduce da due sconfitte consecutive, la prima in campionato a Firenze e la seconda in Champions contro il Valerenga. La Roma è imbattuta anche nei quattro precedenti di Serie A contro la Lazio, attualmente terza a pari punti con Milan e Como Women, di fronte nell'altro big match - e derby, seppur regionale - del fine settimana.

Quello del 'Ferruccio' è il match che chiuderà il sabato: calcio d'inizio alle 18, con il Como Women che è la squadra che vanta la più alta differenza rispetto alla quinta giornata dello scorso anno (+5) e il Milan che dopo i successi contro Lazio e Juventus potrebbe centrare tre vittorie consecutive in Serie A solo per la seconda volta dall'inizio della scorsa stagione. Oggi sarà Sassuolo-Ternana Women ad aprire il fine settimana: si gioca al 'Ricci' alle 12.30, stesso stadio che ha ospitato il match di Serie A Women's Cup finito 1-1 a inizio stagione, unica partita contro una squadra di pari categoria (fa quindi eccezione il 3-0 al Trastevere in Coppa Italia) in cui le umbre sono riuscite a fare punti. Gara da ex per Valeria Pirone: 22 partite e 10 gol col Sassuolo nel 2020-21, ma anche tre reti contro le neroverdi, due con la Roma (ottobre 2021) e una con il Chievo (febbraio 2019). Alle 15, in campo Parma e Fiorentina: le gialloblù hanno ottenuto quattro dei cinque punti in casa (tre con il Sassuolo, uno con il Napoli Women), mentre la Fiorentina è in un grande momento e, dopo tre vittorie consecutive (e 10 gol segnati), in caso di poker salirebbe almeno per 24 ore in testa alla classifica. Ad aprire la domenica del derby di Roma sarà Napoli Women-Inter, match che per le nerazzurre arriva tra l'andata e il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup contro l'Hacken. Delle big, la squadra di Piovani è quella più in ritardo in classifica: il Napoli Women, invece, era partito forte ma nelle ultime tre gare ha raccolto un solo punto. Alle 18 chiude Juventus-Genoa, con le bianconere a -5 dalla vetta ma reduci da una grande vittoria in Champions League contro l'Atletico Madrid. Genoa che potrebbe diventare la ventesima avversaria diversa contro cui Cristiana Girelli realizza almeno un gol in Serie A.

Ultimi video

03:50
DICH MANCINI POST MOLDOVA DICH

Mancini: "Un bel momento per me"

00:57
DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

02:30
DICH BALDINI POST POLONIA DICH

Under 21,"Baldini: "Ai ragazzi dico bravi. Alla fine saremo premiati"

02:33
DICH PISILLI POST POLONIA DICH

Under 21,"Pisilli: "La partita più importante è la prossima"

00:49
MCH ALLENAMENTO ITALIA breve MCH

Italia, il giorno dopo la Moldova subito in campo

00:20
MCH RUBIALES LANCIO UOVA MCH

La versione di Rubiales finisce... sotto un lancio di uova

01:26
L'under 21 in Polonia

L'under 21 in Polonia

01:46
Bologna senza limiti

Bologna senza limiti

01:33
Ripartenza Vlahovic

Ripartenza Vlahovic

01:36
Celik, che metamorfosi

Celik, che metamorfosi

01:29
Maignan è tornato magic

Maignan è tornato magic

00:54
Stankovic, addio Mosca

Stankovic, addio Mosca

01:28
Inter verso il derby

Inter verso il derby

01:25
Anguissa, lesione seria

Anguissa, lesione seria

01:38
Dalla Roma all'Italia

Dalla Roma all'Italia

03:50
DICH MANCINI POST MOLDOVA DICH

Mancini: "Un bel momento per me"

I più visti di Calcio

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

CR7, bufera social per le parole su Georgina: "Gli uomini non si occupano della casa"

Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:10
Cagliari-Genoa, niente biglietti ai residenti in Liguria
10:28
Roma, niente nazionale: Ferguson rimane a Trigoria
09:10
Udinese, Bravo: "Da dopo il Mondiale non ho più giocato, merito di più"
08:01
Serie A femminile, Roma-Lazio il clou della sesta giornata
23:23
Spagna, l'ex ct Clemente: "Lotta tra galli, così Yamal non dura molto"