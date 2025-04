Serie A femminile, la Juventus è campione d'Italia

La Juventus Women ha vinto il sesto scudetto della sua storia. In virtù del successo di oggi allo stadio 'Vittorio Pozzo' di Biella sul Milan per 2-0, grazie alla doppietta di Girelli, la formazione bianconera femminile è di nuovo campione d'Italia dopo i cinque campionati vinti consecutivamente tra la stagione 2017/2018 e la stagione 2021/2022. "Questo trionfo, però, ha un sapore speciale, diverso dagli altri, perché tornare a vivere certe emozioni non era scontato - nonostante sia sempre questo l'obiettivo indossando una maglia prestigiosa come quella bianconera - e, dunque, ora è ancora più bella la sensazione, più dolce, unica. Si tratta di un'emozione che va oltre il semplice risultato sportivo", si legge sul sito ufficiale della Juventus. "Siamo sicuri che questo Scudetto non sia un punto di arrivo, ma uno splendido punto di partenza".