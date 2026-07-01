Serie A e B 2026/2027: promossi cinque arbitri dalla C, dismesso Abisso

01 Lug 2026 - 23:47
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L'Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato la lista degli arbitri promossi dalla Serie C alla Serie A e B e quella degli arbitri dismessi per la stazione 2026-2027. Cinque i fischietti promossi alla Can AB: Marco Di Loreto della sezione di Terni, Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, Dario Madonia della sezione di Palermo, Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato e Alberto Poli della sezione di Verona. Cinque anche i dismessi: Rosario Abisso (Palermo), Ivano Pezzuto (Lecce) e Marco Piccinini (Forlì) "dismessi per limite di permanenza nel ruolo", Federico Dionisi e Luca Massimi, "dismessi per motivate valutazioni tecniche". L'organico per la stagione 2026/2027 resta quindi composto da 42 arbitri.

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