Serie A, Dybala miglior giocatore del mese di dicembre

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre è stato assegnato al calciatore della Roma Paulo Dybala e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC™ 25. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Genoa, in programma venerdì 17 gennaio 2025 alle ore 20.45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. I voti dei tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Paulo Dybala, che ha superato campioni del calibro di Barella (Inter), De Ketelaere (Atalanta), Ndoye (Bologna), Reijnders (Milan), Rovella (Lazio).