Serie A, duello a distanza tra Juventus e Lazio

SERIE A

La classifica dice 4 punti. Ma la sfida a distanza tra Juventus e Lazio vivrà un giornata di fuoco e non solo perché oggi sono previsti 27 gradi al momento del fischio d'inizio all'Allianz Stadium per la sfida contro il Torino, ma anche perché alle 21:45, a quasi 700 chilometri di distanza, una Lazio con qualche problema di troppo di formazione (mancano Immobile e Caicedo per squalifica) se la vedrà col Milan che ritrova Ibrahimovic.

"Un derby è sempre un derby" hanno ripetuto come una litania, per non far calare troppo la concentrazione dei propri ragazzi.

La Juve arriva da una lunga striscia positiva (e in crescita di condizione) e cerca, senza tante remore, l'allungo decisivo per cucirsi addosso l'ennesimo tricolore. Ci saranno Dybala e Cristiano Ronaldo in attacco con Bernardeschi con Buffon in porta in cerca di record. Quel record d'inbattibilità che Belotti riuscì a interrompere nel 2016.

All'Olimpico di Roma torna re Ibra a far suonare in attacco l'orchestra di Stefano Pioli. E sarà un problema per Simone Inzaghi che ha voglia di rimanere nella scia bianconera e non lasciar loro un + 7 che sarebbe complesso da recuperare. Il tecnico dei capitolini dovrà fare a meno di sue bocche da fuoco come Caicedo e Immobile entrambi squalificati.

Nel sabato di calcio estivo italiano c'è spazio anche per Sassuolo-Lecce alle 19:30, Obiettivi e ragioni diverse che, forse hanno più valore per i salentini che hanno dalla loro la voglia assoluta di portasi punti salvezza.