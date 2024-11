SERIE A DONNE, TRE BIG MATCH CON ROMA-FIORENTINA, INTER-LAZIO E JUVE-MILAN

Sarà un fine settimana spettacolare e ricco di emozioni. La 9a giornata di campionato sarà animata da tre big match e uno scontro salvezza che daranno una nuova fisionomia alla classifica. Da Roma-Fiorentina a Inter-Lazio passando per Juventus-Milan e Sassuolo-Sampdoria, senza dimenticare Como-Napoli. Il programma si aprirà domani alle 14 con la sfida tra le campionesse d'Italia e la formazione viola. Sarà il primo incrocio dopo la pirotecnica finale di Coppa Italia del maggio scorso: le giallorosse devono vincere per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla vetta, distante ora 7 punti, mentre l'undici di De La Fuente arriverà al Tre Fontane con l'obiettivo di centrare il primo successo esterno con le capitoline. Alle 16 la capolista ospiterà il Milan, che ha centrato i tre punti in quattro degli ultimi cinque match di campionato. Ma la Juve non vuole frenare il suo slancio e andrà a caccia della nona vittoria con le rossonere. Per Bergamaschi si tratterà della prima volta con la sua ex squadra, con cui ha collezionato - con la fascia da capitana al braccio - 151 presenze e 20 gol.