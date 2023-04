Serie A, Cremonese-Empoli 1-0: Dessers regala la seconda vittoria di fila a Ballardini

CREMONESE-EMPOLI 1-0

Allo Zini decide il gol al 4' del nigeriano: i grigiorossi salgono a 19 punti, toscani fermi a quota 32

La trentesima giornata di Serie A si apre con la vittoria per 1-0 della Cremonese sull'Empoli. Allo Zini, decide la zampata al 4' di Dessers che, lasciato solo in area, controlla e batte Perisan. Sernicola sfiora il raddoppio nella ripresa, ma il risultato non cambia: secondo successo di fila per i grigiorossi di Ballardini, che salgono a 19 punti, a -7 dalla salvezza. Tornano a perdere, invece, i toscani di Zanetti, che restano a quota 32.

LA PARTITA

Per la salvezza potrebbe non essere troppo tardi: in pieno stile Ballardini, la Cremonese non molla e cerca l'impresa, meno impossibile grazie alla seconda vittoria di fila dei grigiorossi e all'1-0 sull'Empoli con cui si apre la trentesima giornata di Serie A. E il gol che decide il match arriva subito: al 4', infatti, Dessers riceve subito il lancio di Sernicola, controlla e con una zampata da pochi passi supera Perisan, ancora in porta al posto di Vicario. Il match si sblocca subito, ma fatica comunque a decollare. La risposta dei toscani arriva soltanto al 26' con Piccoli, che spara alto, poi prima dell'intervallo Zanetti perde De Winter, sostituito da Walukiewicz.

Dopo pochi minuti nella ripresa, Aiwu rileva Lochoshvili nel pacchetto arretrato dei padroni di casa, che sfiorano il raddoppio allo scoccare dell'ora di gioco. Zanetti, intanto, si gioca il tutto per tutto inserendo Cambiaghi al posto di Piccoli prima e Destro al posto di Fazzini poi, ma l'Empoli non va concretamente vicino al pareggio, nemmeno nel lungo recupero concesso da Zufferli. La Cremonese sale così a 19 punti e, in attesa di Spezia-Lazio, è a -7 dalla salvezza, non più così distante come ad inizio stagione. Per la prima volta dal marzo 1996, inoltre, vince due partite di fila in Serie A. L'Empoli, invece, perde dopo due risultati utili e resta a quota 32, momentaneamente a +10 sul terzultimo posto.

LE PAGELLE

Sernicola 6,5 - Suo il lancio per Dessers, ma è per tutta la partita uno dei migliori. Sfiora anche il raddoppio nella ripresa.

Castagnetti 6,5 - Insieme a Meité compone una diga a centrocampo, fatta anche di qualità e non solo di muscoli.

Dessers 7 - Impiega solo 4 minuti a sbloccare, e a decidere, un match preziosissimo per i grigiorossi.

De Winter 5 - Giornata da dimenticare: si perde Dessers sul gol ed esce per infortunio al 40'.

Parisi 6 - Uno dei più positivi dei toscani, spinge sulla fascia e ci prova fino alla fine.

IL TABELLINO

CREMONESE-EMPOLI 1-0

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi 6; Sernicola 6,5, Lochoshvili 6 (7' st Aiwu 6), Vasquez 6,5, Valeri 6; Pickel 6, Castagnetti 6,5, Meité 6,5; Galdames 6 (22' st Benassi 6); Tsadjout 5,5 (40' st Quagliata sv), Dessers 7 (22' st Okereke 6). A disp.: Saro, Sarr, Ferrari, Ghiglione, Acella, Basso Ricci, Buonaiuto, Afena-Gyan. All.: Ballardini 7

Empoli (4-3-1-2): Perisan 6; Ebuehi 5,5 (17' st Stojanovic 6), De Winter 5 (40' Walukiewicz 6), Luperto 6, Parisi 6; Fazzini 5,5 (34' st Destro 6), Marin 5,5, Bandinelli 6 (34' st Henderson 6); Baldanzi 5,5; Caputo 5,5, Piccoli 5,5 (17' st Cambiaghi 6). A disp.: Ujkani, Stubljar, Cacace, Grassi, Degli Innocenti, Haas, Satriano, Pjaca, Vignato. All.: Zanetti 5

Arbitro: Zufferli

Marcatore: 4' Dessers

Ammoniti: Sernicola (C)

Note: recupero 2'+7'

LE STATISTICHE

• La Cremonese ha vinto due partite di fila per la prima volta in questo campionato: in Serie A non ci riusciva dal marzo del 1996 (vs Lazio e Padova) con Luigi Simoni in panchina.

• La Cremonese ha vinto una partita di Serie A senza subire gol per la prima volta dal 21 maggio 1995 (3-0 vs Padova).

• Il gol di Cyriel Dessers (tre minuti, 22 secondi) è il secondo più veloce segnato dalla Cremonese in questa Serie A dopo quello realizzato sempre dall'attaccante nigeriano contro lo Spezia il 16 ottobre 2022 (un minuto e un secondo).

• La Cremonese ha trovato il gol in quattro partite di fila in Serie A per la prima volta in questa stagione - i lombardi non ne inanellavano così tante nella competizione dall'aprile 1996 (serie di sei nella circostanza).

• Con l’assist di Leonardo Sernicola la Cremonese è diventata la terza squadra di questa Serie A a contare due difensori con almeno due gol e due passaggi vincenti all’attivo (Valeri e appunto Sernicola), dopo Napoli (Di Lorenzo e Kim) e Verona (Doig e Depaoli).

• Cyriel Dessers ha toccata quota nove gol segnati in questa stagione in campionato (sei con la Cremonese, tre con il Genk) –soltanto nell’annata 2019/20 ne aveva realizzati di più nei top 10 campionati europei (15 con la maglia dell’Heracles Almelo).

• L’Empoli non ha vinto nessuno dei 13 match di Serie A in cui ha subito il primo gol dell’incontro: per i toscani due pareggi e ben 11 sconfitte.

• L’Empoli non ha trovato il gol in 10 partite in questa Serie A, già una in più rispetto alle gare senza reti all’attivo totalizzate in tutto lo scorso campionato (nove).

• Dopo 15 incontri senza successi (7N, 8P) la Cremonese ha battuto per la prima volta una squadra toscana in Serie A.

• Contro la Cremonese l’Empoli ha registrato una percentuale di possesso palla del 68%, la più alta contro in singolo avversario in questa Serie A.

• Cyriel Dessers ha preso parte a due gol in due match consecutivi di fila in Serie A (una rete e un assist) per la seconda volta in questa campionato dopo le due marcature contro Napoli e Spezia dello scorso ottobre.

• La Cremonese non ha subito gol in casa in Serie A dopo una serie di sette match interni con almeno una rete al passivo.

• Mattia Destro è tornato in campo in Serie A per la prima volta dopo oltre cinque mesi: la sua ultima presenza in campionato risaliva al 5 novembre 2022 (vs Sassuolo).