Serie A, continuano i tamponi: Donnarumma ancora negativo

focolaio azzurro

Anche i giocatori dell'Inter non sono positivi

Mezza Serie A sotto scacco della Nazionale. Dopo il focolaio azzurro con la positività di Bonucci e diversi altri membri dello staff, i club continuano a tremare per i loro tesserati rientrati da Coverciano. Il Sassuolo ha scelto di non schierare i giocatori impegnati nelle varie nazionali per non rischiare nulla, mentre le altre società hanno deciso di sottoporre i loro tesserati a tamponi continui e iniziano ad arrivare gli esiti. Negativi i molecolari di Donnarumma, Bastoni, Sensi e Barella.

Il Napoli ha già fatto svolgere due tamponi rapidi (uno addirittura in Autogrill) a Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo che hanno dato tutti esito negativo. Ora i partenopei sono in attesa dei risultati del molecolare fatto all'alba attorno alle 6. Per il Crotone, che affronterà proprio la squadra di Gattuso, nessun problema visto che non aveva giocatori aggregati alla Nazionale.

Rischio apparentemente basso anche per Atalanta-Udinese (Pessina e Toloi, ma il difensore ha già avuto il virus) e Lazio-Spezia (Acerbi, Lazzari e Immobile negativi dopo il tampone di ieri), mentre il derby della Mole e Sassuolo-Roma preoccupano. Gli juventini in azzurro erano, oltre a Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi e con Mancini c'erano anche Mandragora, Sirigu e Belotti, mentre sono ben 9 i giocatori di Sassuolo (che saranno comunque esclusi in via precauzionale dalla partita) e Roma (che resteranno nella 'bolla' casa-centro sportivo per due settimane) tornati dalla Nazionale: Ferrari, Spinazzola, Mancini, Cristante, Locatelli, Berardi, Pellegrini, Ricci ed El Shaarawy (questi ultimi 3 già positivi in passato). Nessun giocatore interessato di Benevento-Parma, mentre Cagliari-Verona e solo Genoa-Fiorentina hanno solo Cragno, Biraghi e Castrovilli da monitorare.