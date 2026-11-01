Incredibile Como-Venezia: il Var toglie agli ospiti un rigore che sembrava netto

Grande sorpresa intorno alla mezz'ora di Como-Venezia, lunch match della decima giornata di Serie A. Gli ospiti creano il primo pericolo dalle parti di Butez, Adams sposta il pallone sul limite dell'area e viene fermato dall'intervento di Milla, che tocca col braccio largo. Maria Sole Ferrieri Caputi fischia rigore senza esitazione, in attesa del check del Var che dovrebbe stabilire se il tocco sia stato dentro o fuori dall'area. Il gioco resta fermo per alcuni minuti, poi nella sorpresa generale la direttrice di gara viene richiamata all'on field review e dopo aver visionato le immagini sul monitor revoca il rigore perché come ha spiegato lei stessa al microfono "il giocatore del Como (che le immagini chiariscono essere in area, ndr) non commette alcun fallo". Una decisione che lascia moltissimi dubbi per un penalty che sembrava netto, in attesa di conoscere la posizione dell'AIA sull'episodio che anche Luca Marelli a Dazn aveva indicato come un "rigore chiaro".