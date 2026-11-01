Torino: Cacciamani non ce la fa, salta il Frosinone

Il Torino affronterà il Frosinone senza Alessio Cacciamani, il laterale è stato messo ai box da un problema alla spalla. Il classe 2007 ha tentato il recupero in extremis, ma alla fine ha dovuto arrendersi e non figura nell'elenco dei convocati. Il tecnico Abate non avrà a disposizione nemmeno i lungodegenti Fortini, Israel, Mandragora e Rodriguez, oltre a Biraghi fermato da una sindrome influenzale. Per la trasferta in Ciociaria in programma alle 15 è stato aggregato dalla Primavera il classe 2008 Carrascosa.