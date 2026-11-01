Champions: gli arbitri di Inter e Roma

Lo svedese Glenn Nyberg arbitra Feyenoord-Inter, gara valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League, in programma martedì 3 novembre a Rotterdam (ore 21). Gli assistenti scelto dall'Uefa sono Mahbod e Andreas Söderkvist, quarto uomo Adam Ladebäck; al var il polacco Tomasz Kwiatkowski, avar l'inglese Stuart Attwell.
E' lo spagnolo Jesus Gil Manzano l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Manchester United-Roma, gara valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League, in programma martedì 3 novembre all'Old Trafford (ore 21). Connazionali gli assistenti Ayuso-Barbero, quarto ufficiale Munuera; al var del Cerro Grande, avar Cuadra Fernandez.