Davide Lippi racconta la malattia in un video: "Vinto una battaglia, ma non la guerra"

"Per adesso è stata vinta una battaglia, ma non la guerra. Fino a quando non trascorreranno i tempi necessari bisogna rimanere sempre con i piedi ben saldi a terra. Però, il fatto di avere al mio fianco le persone più care che ti fanno sentire il loro amore e ti danno la forza necessaria, sono senza dubbio importanti per affrontare certi percorsi, che fino a quando non ti ritrovi coinvolto in prima persona, non potevi realmente conoscere". Con queste parole in un lungo post sul suo profilo Instagram, Davide Lippi, procuratore sportivo e figlio dell'ex ct della Nazionale Marcello Lippi, ha raccontato per la prima volta dei problemi di salute che lo hanno colpito da circa un anno. "Solo se hai la fortuna di essere circondato da persone che ti aiutano ad affrontare in un certo modo le difficoltà, riesci a guardare avanti", ha aggiunto Lippi Jr che "un anno circa da quando ho avuto dei problemi personali ho sentito il bisogno di ringraziare tutti coloro che mi sono stati a fianco e sono davvero tanti".