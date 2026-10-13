Il Milan dalla difesa a 4 a quella a 3, il Napoli vince e convince: com'è andato il weekend dei cambi modulo

In alcuni casi, l'esito è stato gratificante. In altri, meno. I tentativi di modificare i connotati della propria squadra si sono visti già dagli anticipi di sabato. Alla vigilia di Napoli-Frosinone, Allegri era quasi spalle al muro. Vincere senza possibilità di appello. E così è stato, fortunatamente per gli azzurri. Un rotondo 3-0 che ha ridato serenità all'ambiente partenopeo. Di Lorenzo e compagni, per l'occasione, indossavano un vestito diverso. Non per quanto riguarda la casacca, ma a livello di disposizione in campo. Dal 4-3-3 pre sosta al 3-4-2-1, con Neres e Lang mezze punte alle spalle di Hojlund e De Bruyne al fianco di Lobotka in mediana.