Champions: Mourinho e il Real accolti da tanti tifosi a Fiumicino

13 Ott 2026 - 18:15
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Oltre un centinaio di appassionati, con in vista le maglie dei loro beniamini tra i Galacticos, hanno accolto Josè Mourinho ed il Real Madrid, che domani sera affronterà la Roma nel secondo incontro di Champions League, arrivati all'aeroporto di Fiumicino. Acclamati a gran voce, i Blancos e l'allenatore portoghese, che torna così all'Olimpico dove riceverà il tributo di affetto di una tifoseria che non l'ha dimenticato, sono sbarcati alle 17.30 al Terminal 5 dello scalo. Mbappè, che si è fermato a lungo a firmare autografi assieme a Curtois, Bellingham, Vinicius e compagni sono sfilati davanti ai tifosi tra i quali molti bambini, felicissimi e quasi increduli, dall'uscita dell'aerostazione fino al pullman societario celeste chiaro, dove sulle fiancate fanno mostra i numeri dei tanti Titoli e trofei vinti, che li attendeva all'esterno. Staff e seguito hanno poi lasciato lo scalo romano a bordo di vari van, minibus ed altri tre pullman. Tra i più acclamati, l'ex giallorosso Rudiger.

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