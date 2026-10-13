La favola di Pierluigi Gollini: da gregario a titolare contro il Real Madrid in Champions League

Prendere la palla al balzo. Pierluigi Gollini ha preso alla lettera il proverbio, nell'ultima domenica di Serie A. Balzo in avanti, balzo in alto. Nel dubbio, l'estremo difensore classe 1995 ha optato per entrambe le cose. Nella partita che ha coinciso con il suo ritorno da titolare in campionato, l'ex portiere dell'Atalanta ha colto l'attimo concesso da una circostanza apparentemente avversa per i capitolini. E sappiamo quanto sia difficile, per un "numero 1", entrare in pista a freddo dopo mesi senza l'adrenalina del campo.