Champions League, Maresca verso City-Psg: "Possiamo batterli, ma serve la partita perfetta"

"Il messaggio per domani sera è piuttosto semplice: per vincere dobbiamo disputare la partita perfetta, dato che loro sono attualmente la squadra migliore d'Europa". Così Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Psg in Champions League. "Hanno vinto le ultime due edizioni della Champions League, il che dimostra il loro valore. Ci serve una prestazione impeccabile e dobbiamo dare il massimo. Credo che possiamo batterli", ha aggiunto Maresca. Al suo fianco in conferenza stampa il difensore Ruben Dias: "Il Paris è ovviamente una grande squadra, è innegabile. Conosco personalmente alcuni giocatori e so quanto siano forti. Si nota la loro flessibilità tattica in ogni fase della partita. Bisogna essere davvero bravi per batterli, ed è proprio questo il nostro obiettivo", ha detto.