Lo strano destino di Stroppa, fenomeno in Serie B con numeri da incubo in Serie A

Quale possa essere il motivo di questo rendimento così differente non è facile da capire. Ovvio che chi arriva dalla Serie B ha in mano squadre adatte alla categoria e non sempre i rispettivi club sono in grado di attrezzarle per la Serie A, però tutto questo non può essere sufficiente. Il Venezia ha speso parecchi soldi sul mercato per cercare di adeguarsi, ma al momento i frutti non si sono visti. L'idea che ci si può fare guardando la squadra in campo è che ci sia una bella idea di gioco, ma non supportata da una fase difensiva poco efficace. Tanti sono i complimenti piovuti addosso al Venezia di Stroppa per la bellezza di certe azioni, però poi sono arrivate solo sconfitte. Qualcuna anche sfortunata. Non si può dire che Stroppa non sia un bravo allenatore, la sua storia parla per lui. È quella Serie A che gli va indigesta, ma sarebbe bello che qualcuno gli offrisse un'altra opportunità, magari con una rosa più strutturata.