Serie A, Cagliari-Spezia 2-2: Joao Pedro firma la rimonta

CAGLIARI-SPEZIA 2-2

La doppietta del capitano dei sardi annulla il doppio vantaggio dei liguri di Thiago Motta firmato da Gyasi e da Bastoni

Pareggio al debutto nella Serie A 2021/2022 per Cagliari e Spezia, che alla Sardegna Arena danno vita a una partita divertente che finisce 2-2. Liguri avanti al 7' con la bordata di Gyasi, poi Bastoni raddoppia al 58' al termine di una bella azione corale. A riprendere la squadra di Thiago Motta ci pensa Joao Pedro, che con un destro preciso e angolato al 62' e un rigore al 66' evita il ko agli uomini di Semplici.

LA PARTITA

I primi 90 minuti in campionato di Cagliari e Spezia regalano spettacolo: i rossoblù e i liguri danno vita ad un 2-2 ricco di emozioni alla Sardegna Arena. Al 7', gli ospiti sono già avanti grazie a Gyasi, che con un preciso destro dalla media distanza trova l'angolino e batte Cragno. La formazione di Thiago Motta insiste e sfrutta le percussioni centrali: Maggiore serve Verde, che si allarga e conclude col destro, ma troppo centralmente. Al 24', i padroni di casa sbagliano clamorosamente il gol del pareggio: Zoet valuta male il cross di Carboni e lascia il pallone al limite dell'area piccola, ma Walukiewicz fallisce da pochi metri l'occasione dell'1-1. Sei minuti dopo, Deiola conclude sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma Hristov è ben appostato e allontana. Nel finale sale in cattedra Joao Pedro, che prima di testa colpisce centrale, poi sfiora il palo con un destro a giro di poco a lato.

Nella ripresa, il Cagliari si affida a Nandez, tra i più positivi dei primi 45 minuti, che imperversa sulla destra ma stavolta cerca la conclusione invece di servire Pavoletti e si fa murare. Al 58', lo Spezia raddoppia al termine di una grandissima azione della formazione di Thiago Motta, rifinita da Amian e finalizzata da Bastoni, che supera Cragno e firma il 2-0. Quattro minuti dopo, però, i sardi tornano in partita grazie a Joao Pedro, che con un destro simile a quello di Gyasi batte Zoet e suona la carica. La rete del capitano galvanizza la formazione di Semplici, che un minuto dopo si guadagna un calcio di rigore per fallo di Zoet su Pavoletti: dal dischetto, lo stesso Joao Pedro fa doppietta e completa la rimonta. Lo Spezia va in netta difficoltà: solo Colley con un sinistro centrale prova a scuotere i suoi, ma è un monologo degli uomini di Semplici, che sfiorano il 3-2 ancora con Joao Pedro, poi con Pavoletti sulla ribattuta. Al 77', Mraz segna per gli ospiti, ma la rete è viziata da un netto fuorigioco dello slovacco, entrato al posto di Verde. Nel finale, la formazione di Motta riprende campo e cresce, ma il risultato non cambia: finisce 2-2, con Cagliari e Spezia che devono accontentarsi di un punto.

LE PAGELLE

Marin 6.5: Primo tempo non positivo per il centrocampista, che fa fatica a tenere la posizione. Molto meglio nella ripresa, quando i sardi devono accelerare a caccia del pari.

Nandez 6.5: L'uruguaiano è una furia sulla destra. Fa ammattire la difesa ligure, anche se gli manca qualcosa nell'ultimo passaggio.

Joao Pedro 7.5: Nel momento più difficile, il capitano si prende la squadra sulle spalle ed evita il ko con un destro spalle alla porta da attaccante vero ed un rigore perfetto.

Amian 6: Luci ed ombre nella sua partita. Regala a Bastoni il pallone del 2-0, ma è troppo morbido e si fa bruciare da Pavoletti in occasione del rigore procurato.

Bastoni 6.5: Buona prestazione a centrocampo, al posto giusto al momento giusto in occasione della sua zampata che vale il momentaneo 0-2.

Gyasi 7: Sblocca subito la sfida con un gran destro che fulmina Cragno, poi tiene impegnata la difesa con la sua velocità.

IL TABELLINO

CAGLIARI-SPEZIA 2-2

Cagliari (3-5-2): Cragno 6, Walukiewicz 5 (dal 18' st Zappa 6), Godin 5.5 (dal 29' st Ceppitelli 6), Carboni 5.5 (dal 40' st Lykogiannis sv); Nandez 6.5, Marin 6.5, Strootman 6, Deiola 5.5 (dal 18' st Pereiro 6), Dalbert 5.5; Joao Pedro 7.5, Pavoletti 6 (dal 39' st Simeone sv). A disp.: Aresti, Radunovic, Altare, Oliva, Cavuoti, Grassi, Ceter Valencia. All.: Semplici 6.5

Spezia (3-4-3): Zoet 5.5; Hristov 6.5, Erlic 6, Nikolaou 6.5; Amian 6, Maggiore 6, Bastoni 6.5, Ferrer 6 (dal 40' st Vignali sv); Verde 6 (dal 24' st Mraz 6), Gyasi 7, Colley 6. A disp.: Zovko, Provedel, Bertola. All.: Motta 6.5

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 7' Gyasi (S), 58' Bastoni (S), 62' e 66' rig. Joao Pedro (C)

Ammoniti: Bastoni (S), Nikolaou (S), Gyasi (S), Zappa (C), Strootman (C)

LE STATISTICHE

Il Cagliari ha effettuato nove tiri nello specchio in una partita di Serie A per la prima volta dal gennaio 2020 (nove v Brescia).

Con la prima rete di oggi, il Cagliari ha interrotto una striscia di 332 minuti senza reti in Serie A.

Il gol di Gyasi è stato solamente il terzo realizzato dallo Spezia da fuori area in Serie A - infatti solo due reti dei liguri erano arrivate dalla distanza nel 2020/21.

João Pedro è diventato il quinto giocatore nella storia del Cagliari a segnare in ben sette stagioni diverse in Serie A, dopo Luigi Riva (12) Daniele Conti (11), Nene (10) e Ricciotti Greatti (7).

João Pedro ha segnato il primo gol stagionale del Cagliari in tre degli ultimi cinque campionati di Serie A (nel 2017, 2019 e 2021).

João Pedro è diventato il sesto giocatore brasiliano a realizzare 60 reti in Serie A - superato Ronaldo (58 marcature). Samba.

João Pedro ha effettuato otto tiri nello specchio in questo match (sui nove totali del Cagliari) - il miglior dato per un giocatore in un singolo incontro di Serie A da Lorenzo Insigne nel marzo 2018 (10 v Roma).

Quello di Gyasi al 7' è stato il secondo gol più veloce dello Spezia in Serie A, dopo la rete di Daniele Verde contro la Roma lo scorso maggio (6').

Emmanuel Gyasi ha trovato il gol alla prima giornata di questo campionato - nel campionato 2020/21 aveva realizzato la sua prima rete alla 9ª giornata, sempre contro il Cagliari.