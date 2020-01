Serie A, Bologna-Fiorentina 1-1: Orsolini rovina l’esordio di Iachini

BOLOGNA-FIORENTINA 1-1

Beppe Iachini inizia la sua avventura sulla panchina della Fiorentina con un pareggio nel derby dell'Appennino contro il Bologna. Viola in vantaggio al 28' con la conclusione al volo di Benassi. Nel secondo tempo Mihajlović fa entrare Santander ma nonostante quattro attaccanti in campo gli emiliani faticano, nel recupero Orsolini agguanta il pari. La Fiorentina rimane a -5 dal Bologna, con soltanto quattro punti in più del Brescia terzultimo.





























































































































LA PARTITA

Il sogno di ogni allenatore è iniziare una nuova avventura in panchina dando una scossa positiva all’ambiente e alla squadra. Per un soffio Beppe Iachini non riesce a trasformare le speranze in realtà, la sua esperienza in viola inizia con un pareggio beffardo nel derby dell’Appennino contro il Bologna di Sinisa Mihajlović. In classifica la Fiorentina rimane a cinque lunghezze dagli emiliani, soltanto quattro punti in più del Brescia terzultimo.

Baricentro alto per gli ospiti a partire dal calcio d’inizio, i padroni di casa si difendono aspettando di colpire in contropiede grazie alla velocità degli attaccanti. Al 12’ entrano in azione proprio le punte dei rossoblu, Orsolini trova Palacio che taglia centralmente alle spalle di Pezzella: l’argentino non sbaglia e supera Dragowski. Arriva subito la segnalazione di Valeri per il fuorigioco, confermato anche dal Var. Due minuti dopo la replica degli ospiti con Chiesa fa partire un destro angolato dopo una serie di finte, bravo Skorupski a deviare in angolo con un ottimo riflesso. Al 27’ Sansone prova a segnare direttamente da calcio d’angolo, ma Dragowski è attento e para. Un minuto dopo Medel spazza l’area con un colpo di testa ma sul pallone piomba Benassi, che porta in vantaggio i suoi con un bel destro al volo. Al 28’ la Fiorentina è in vantaggio 1-0. L’ultima occasione della prima frazione capita sulla testa di Pezzella bravo a intercettare la punizione di Pulgar, la sfera finisce però di poco sopra la traversa.



Nella ripresa iniziano forte i padroni di casa alla ricerca del pareggio. Il più attivo è Sansone che prima impegna Dragowski e poi conclude di poco a lato. Al 56’ Palacio tenta il gol impossibile con una conclusione dalla distanza sperando di sorprendere il portiere allontanatosi dalla porta, ma il pallone finisce alto sulla traversa. Poco prima del quarto d’ora nel secondo tempo Mihajlović decide di sbilanciare la squadra e inserisce Santander al posto di Poli. Al 62’ Vlahović servito da Chiesa (bel pallone rubato a Tomiyasu) spara alle stelle, non è giornata per il giovane attaccante serbo. Poco dopo ancora una conclusione per Sansone, scatenato nella ripresa, ma la sua conclusione è respinta con i pugni da Dragowski. Al 70’ Castrovilli ruba palla a bani e serve un assist a Chiesa che mette alla prova i riflessi di Skorupski, il portiere polacco salva i suoi. Sempre più sbilanciato il Bologna, Mihajlović fa entrare l’esterno d’attacco Skov Olsen al posto di un terzino, Denswil. Nonostante il maggior peso offensivo dei padroni di casa è la Fiorentina a rendersi pericolosa con Pulgar, che sfiora il raddoppio con una conclusione dalla distanza che sfiora l’incrocio dei pali. A due minuti dal novantesimo Dragowski salva la Fiorentina sul cross di Orsolini soltanto sfiorato da Bani. Al quarto di recupero arriva il pareggio in extremis degli emiliani, bolide di Orsolini su cui forse Dragowski poteva fare di più e la partita finisce 1-1 per la gioia del pubblico di casa.



LE PAGELLE

Orsolini 7 - L’ultimo ad arrendersi, la sua conclusione di potenza nel finale regala un finale di derby indimenticabile agli emiliani.

Medel 5,5 - Sfortunato sul gol, a centrocampo non riesce a dare l’intensità che ci si aspetterebbe da un mastino come lui.

Sansone 5 - La sua velocità mette in difficoltà la difesa viola ma lui è troppo impreciso e non riesce a segnare. Sfrutta male i tanti palloni giocati.

Benassi 7 - Dopo cinque mesi difficili, con pochissime occasioni per farsi notare, coglie l’attimo e segna un gol bello e pesante.

Chiesa 6,5 – Instancabile, sempre attivo su tutto il fronte d’attacco, bravo soprattutto a mettere in difficoltà la difesa avversaria in pressing offensivo.

Vlahović 5 - Manca il raddoppio sparando alto, non riesce a farsi vedere in avanti e viene sostituito.



IL TABELLINO

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6,5; Tomiyasu 5,5, Danilo 6, Bani 6, Denswil 5,5 (31’ st Skov Olsen 6); Poli 6 (14’ st Santander 6), Medel 5,5 (38’st Svanberg sv), Soriano 5,5; Orsolini 7, Palacio 6, Sansone 5. A disp.: Schouten, Stanzani, Mbaye, Da Costa, Sarr, Corbo, Juwara, Paz. All. Mihajlović 6

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6,5; Milenković 6, Pezzella 6,5, Caceres 6; Lirola 6,5, Benassi 7, Pulgar 5,5, Castrovilli 6,5 (46’ st Ceccherini), Dalbert 5,5 (38’st Venuti sv); Vlahović 5 (22’ st Boateng 6), Chiesa 6,5. A disp.: Terracciano, Eysseric, Ranieri, Rasmussen, Ghezzal, Sottil, Cristoforo, Pedro, Badelj, All. Iachini 6,5

ARBITRO: Valeri

MARCATORI: 28’ Benassi (F), 49’ st Orsolini (B)

AMMONITI: Medel, Bani (B), Milenković, Lirola, Caceres, Pulgar (F)



LE STATISTICHE

• La Fiorentina è imbattuta da sei partite di Serie A al Dall'Ara contro il Bologna (3V, 3N): è la striscia più lunga senza sconfitte in casa dei rossoblù dagli anni '70.

• Il Bologna ha segnato in 12 partite di campionato consecutive, per la prima volta dall’aprile 2002 (16).

• Riccardo Orsolini del Bologna non trovava il gol per due presenze consecutive di Serie A da maggio 2019.

• Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi non segnava dal gennaio 2019 in Serie A, 22 partite senza reti da allora.

• Quello di Marco Benassi è stato solo il secondo gol da fuori area per la Fiorentina in questo campionato.

• Nessuna squadra ha subito più gol da fuori area rispetto al Bologna in questo campionato (otto).

• La Fiorentina ha subito gol per 10 partite consecutive in Serie A (19 reti).

• Quello di oggi è il pareggio numero 100 per le squadre di Sinisa Mihajlovic in Serie A.

• Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime 13 partite di campionato, striscia più lunga dal 2010 per i rossoblù in Serie A.