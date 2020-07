Serie A, Atalanta-Bologna 1-0: Muriel punisce Mihajlovic

ATALANTA-BOLOGNA 1-0

L'Atalanta soffre ma alla fine batte in casa 1-0 il Bologna nel primo anticipo della 35esima giornata di Serie A e ottiene il suo record di punti. Dopo un primo tempo in cui sono gli ospiti a rendersi più pericolosi, con Soriano e con Barrow (traversa), i nerazzurri passano in vantaggio al 63': il subentrato Muriel scarica un gran destro sul quale nulla può fare Skorupski. È il gol vittoria, che consente ai bergamaschi di sorpassare momentaneamente l'Inter al secondo posto.









































































LA PARTITA

È un ottimo Bologna quello che esce dal campo sconfitto di misura contro un’Atalanta, che prosegue la propria striscia di 15 risultati utili consecutivi. Buono infatti l’inizio degli ospiti, che si rendono pericolosi all’8’ con una gran botta col destro da parte di Soriano, che si gira e lascia partire un bel tiro: attento Gollini a deviare in calcio d’angolo. Un minuto prima, Zapata aveva fatto partire una conclusione dal limite ben indirizzata ma debole, bloccata da Skorupski. Bel botta e risposta tra il 16’ e il 19’: prima De Roon fornisce il pallone in area per Gomez che però da buona posizione incrocia senza trovare lo specchio, poi Barrow (grande ex) si accentra da sinistra verso il limite dell’area e lascia partire un bel tiro che sfiora il primo palo. Pasalic mette paura a Skorupski con un destro ravvicinato, deviato da Danilo, ma il portiere del Bologna riesce a bloccare in due tempi. Al 35’ Toloi si avventa sulla sfera, sul corner di Gomez, ma schiaccia a lato; sul fronte opposto Barrow colpisce in pieno la traversa direttamente su punizione. Nel frattempo si scaldano gli animi sulle panchine. Volano parole grosse tra Mihajlovic e Gasperini: il primo è ammonito, mentre il secondo viene addirittura espulso.

L’Atalanta torna in campo più convinta nella ripresa e al 49’ il subentrato Muriel (che ha preso il posto di Pasalic) va col diagonale incrociato: Skorupski è molto attento e compie una parata non semplicissima. Poco dopo Zapata lavora spalle alla porta, l’inserimento di Toloi è puntuale; il diagonale è deviato ma passa vicinissimo al palo. Barrow al volo non riesce a trovare lo specchio della porta, sulla bella discesa di Tomiyasu, ma al 63’ i padroni di casa sbloccano la situazione: Castagne scappa a destra, il pallone arriva su Zapata, che serve un buon pallone a Muriel che controlla e poi tira. Botta secca sul primo palo sul quale Skorupski non può fare nulla. A questo punto la Dea vola sulle ali dell’entusiasmo e sfiora il raddoppio in più circostanze: Colley scambia con il colombiano, entra in area dalla sinistra e calcia in diagonale. Pallone sul fondo. L’attaccante gambiano va ancora vicino al 2-0, ma questa volta si fa fermare dal portiere avversario. Di fatto la partita finisce qua: l’Atalanta realizza il record di punti in Serie A nella sua storia (per ora sono 74) e per almeno 24 ore è seconda. Mihajlovic, questa volta, non potrà dirsi deluso dalla prestazione dei suoi.

LE PAGELLE

Muriel 7 – Altro gol da subentrato ed è una rete pesantissima, perché consente ai nerazzurri di sbloccare un match molto più difficile del previsto e di superare in classifica l’Inter in seconda posizione.

Gollini 6,5 – Molto attento sul tentativo da parte di Soriano a inizio partita; si dimostra altrettanto sicuro nelle uscite, ma deve ‘ringraziare’ la traversa, che lo salva sulla meravigliosa punizione di Barrow.

Pasalic 5,5 – Non esattamente una prestazione da grande campione quella dell’ex milanista. Gasperini decide di farlo sostituire all’intervallo da Muriel e si rivelerà una mossa vincente.

Soriano 6,5 – Scalda i guanti a Gollini in avvio di match con una gran conclusione ed è certamente il migliore tra i rossoblù, anche durante il secondo tempo, che si era fatto più complicato per la sua squadra.

Barrow 5,5 – È il grande ex di questa sfida e si rende non poco pericoloso alla fine del primo tempo colpendo in pieno la traversa con una gran punizione calciata; poi però commette un errore abbastanza banale, poco prima del gol di Muriel.

IL TABELLINO

ATALANTA-BOLOGNA 1-0

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6,5; Toloi 6,5, Palomino 6 (35’ st Sutalo sv), Djimsiti 6 (41’ st Caldara sv); Castagne 6, De Roon 6, Freuler 5,5, Gosens 6; Gomez 5,5 (21’ st Malinovskyi 6), Pasalic 5,5 (46’ st Muriel 7); Zapata 6 (21’ st Colley 5,5). A disp.: Rossi, Sportiello, Tameze, Czyborra, Piccoli, Da Riva, Bellanova. All.: Gasperini 6

Bologna (4-3-3): Skorupski 6,5; Tomiyasu 5,5 (29’st Mbaye 5,5), Danilo 6, Denswil 5,5, Krejci 5,5 (32’ st Santander 6); Medel 6, Svanberg 6 (20’ st Dominguez 6), Soriano 6,5; Skov Olsen 5,5 (20’ st Orsolini 6), Palacio 6, Barrow 5,5 (19’ st Sansone 5,5). A disp.: Da Costa, Bonini, Poli, Corbo, Juwara, Cangiano. All.: Mihajlovic 6

Arbitro: La Penna

Marcatore: 18’ st Muriel (A)

Ammoniti: Tomiyasu (B), Mihajlovic (B), Freuler (A), Danilo (B), Gosens (A), De Roon (A), Colley (A)

Espulso: 36’ Gasperini (A) per proteste

LE STATISTICHE

L'Atalanta è la prima squadra a realizzare 95 gol in una singola stagione di Serie A dalla Fiorentina nel 1958/59.

L'Atalanta è imbattuta da 15 gare di fila (12V, 3N), stabilendo il suo record di partite consecutive senza sconfitta in una singola stagione di Serie A.

L’Atalanta ha eguagliato il suo record di partite consecutive a segno in Serie A, stabilito nel 1956: 23 gare di fila.

L’Atalanta ha eguagliato la sua striscia più lunga di vittorie interne in Serie A: sette, registrata nel 1968 e nel 1948.

Luis Muriel ha segnato 11 gol dalla panchina, solo Paco Alcácer (12 nel 2018/19) ha fatto meglio da subentrato in una singola stagione nei top-5 campionati europei nel XXI secolo.

Luis Muriel ha realizzato 18 gol, nei top-5 campionati europei 2019/20 solo Lionel Messi (25) ha fatto meglio tra i giocatori sudamericani.

L’Atalanta ha realizzato 51 gol in casa in questo campionato, eguagliando Milan e Juventus del 1952, le ultime due squadre a segnare 51 o più reti dopo le prime 18 gare casalinghe in Serie A.

Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime 30 partite di Serie A, eguagliando la seconda peggior striscia senza clean sheet nella storia della competizione (Novara nel 2012).

Il Bologna ha collezionato solo due punti nelle ultime cinque gare in Serie A, dopo averne ottenuti sette nelle precedenti tre.