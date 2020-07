Mihajlovic-Gasperini, lite in campo: "Parla coi tuoi e non rompere il c..., vaf..."

ANIMI BOLLENTI

"Tu parla con i tuoi e non rompere il c... vaff...". Scintille in campo durante Atalanta-Bologna tra Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini con il tecnico rossoblù che verso la fine del primo tempo si è rivolto con decisione al collega nerazzurro. Un violento battibecco che si è risolto con un cartellino giallo per Mihajlovic e l'espulsione di Gasperini, decisione questa che ha scatenato la rabbia della panchina atalantina. Mihajlovic-Gasperini, che rissa!

























Lo scambio di opinioni, chiamiamole così, non è sfuggito all'occhio indiscreto della diretta tv sul finire del primo tempo di Atalanta-Bologna, con l'audio rimbombato nel silenzio del Gewiss Stadium. "Parla coi tuoi e non rompere il c... vaff..." ha esclamato Mihajlovic nei confronti di Gasperini dando il via a un finale infuocato anche per l'intervento dell'arbitro che prima ha ammonito entrambi i tecnici, salvo poi espellere un incredulo mister dell'Atalanta dopo la richiesta di spiegazioni sul giallo: "Perché a me? Cosa stai facendo? Venite tutti qui a fare caciara".

L'allontanamento di Gasperini, che non sarà in panchina sabato sera nella sfida di San Siro contro il Milan, ha acceso gli animi sulla panchina nerazzurra con il quarto ufficiale Maggioni che è dovuto intervenire per sedare gli animi.