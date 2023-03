Arbitri: Chiffi per Inter-Juve, derby di Roma a Massa

© ipp

La Lega di Serie A ha comunicato le designazioni per il 27.mo turno di campionato. Il big match di giornata Inter-Juventus in programma domenica 19 marzo alle 20.45 è stato affidato a Chiffi, mentre il derby di Roma, fissato sempre per il 19 marzo ma alle 18, sarà diretto da Massa. Per quanto riguarda invece Torino-Napoli e Udinese-Milan sono stati scelti rispettivamente Marchetti e Doveri.