Serie A, arbitri 36a giornata: Giacomelli per la Juve, Guida arbitrerà Torino-Milan

Ultimo turno infrasettimanale della stagione per la Serie A con la 36a giornata che sarà aperta martedì 11 maggio da Napoli-Udinese, diretta da Calvarese e verrà chiusa da Crotone-Verona giovedì. L'Aia ha reso note le designazioni: per Sassuolo-Juventus è stato scelto Giacomelli, mentre Torino-Milan è stata affidata a Guida. Chiffi a San Siro per Inter-Roma, mentre l'Atalanta verrà arbitrata da Massa contro il Benevento.