La Stella Rossa di Belgrado, con il successo per 3-1 oggi sull'OFK Beograd, ha vinto il campionato di Superliga serbo, con sette giornate di anticipo sulla fine del torneo. Con 86 punti in classifica infatti, il club belgradese non è più raggiungibile dal Partizan, l'altra squadra della capitale e sua grande rivale, che è seconda distanziata di 23 punti. Per la Stella Rossa si tratta dell'ottavo titolo consecutivo, il 36/mo della sua storia.