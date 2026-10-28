Follia all'aeroporto per il padre di Yamal: sputo a una cameriera prima del Pallone d'Oro

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano El Espanol, l'uomo si trovava in una caffetteria dell'aeroporto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat quando è stato invitato da una dipendente del locale a spostare una giacca appoggiata in un'area non consentita; il richiamo ha scatenato un'immediata escalation di tensione sfociata in pesanti insulti e nel gesto di sputare sul volto della donna.