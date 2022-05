Serie A, temperature roventi per uno scudetto bollente: Milan e Inter in campo alle 18

SERIE A

Nel weekend previste temperature decisamente estive: i due match decisivi spostati nel tardo pomeriggio

Ogni particolare può fare la differenza in questo finale di campionato in cui saranno gli ultimi 90 minuti a decretare la squadra scudettata. Certo, il Milan ha un vantaggio rassicurante, col Sassuolo basterà un pareggio per scucire lo scudetto all'Inter. Ai nerazzurri potrebbe non bastare così il successo, comunque obbligato, contro la Sampdoria. La Lega di Serie A ha deciso che i due match di Reggio Emilia e Milano si disputeranno alle 18 e non come inizialmente previsto alle 15. Una decisione probabilmente dettata anche dal fatto che nel weekend sono previste temperature molto elevate, con punte di 33/34 gradi nel pomeriggio. Un particolare, appunto, che a fine campionato potrebbe anche influire sulla tenuta fisica delle squadre. Da qui, dunque, lo slittamento di qualche ora dell'orario del fischio d'inizio. Con la speranza di un minimo di refrigerio serale.

Le sfide salvezza Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari si giocheranno in contemporanea domenica sera alle 21. Niente contemporaneità, invece, per la volata per l'Europa League: la Roma, per via della finale di Conference League, anticipa a venerdì sera il suo match con il Torino, mentre Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus e Lazio-Verona sono state schedulate sabato sera alle 20.45.

IL PROGRAMMA DELLA 38A GIORNATA

20/05/2022 Venerdì ore 20,45: Torino-Roma

21/05/2022 Sabato ore 17,15: Genoa-Bologna

21/05/2022 Sabato ore 20,45: Lazio-Hellas Verona

21/05/2022 Sabato ore 20,45: Fiorentina-Juventus

21/05/2022 Sabato ore 20,45: Atalanta-Empoli

22/05/2022 Domenica ore 12,30: Spezia-Napoli

22/05/2022 Domenica ore 18: Sassuolo-Milan

22/05/2022 Domenica ore 18: Inter-Sampdoria

22/05/2022 Domenica ore 21: Venezia-Cagliari

22/05/2022 Domenica ore 21: Salernitana-Udinese