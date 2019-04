Scontro in casa Icardi: Wanda Nara querela la sorella di Mauro

16/04/2019

Wanda Nara ha deciso di querelare Ivana Icardi, sorella di Mauro . La moglie-agente dell'attaccante argentino ha annunciato la volontà di adire alle vie legali dopo le frasi pronunciate dalla sorella del marito al Grande Fratello : "Io non mi sono messa con un ragazzo più giovane di sette anni, cercando di cambiarlo. Se fosse stato un macellaio, non ci si sarebbe messa. Non voglio un euro da mio fratello, ma il suo amore. Wanda Nara mette continuamente legna sul fuoco".

Questo il post apparso sull'account Twitter dell'opinionista di Tiki Taka: "A seguito dell'ennesimo ingiustificato attacco televisivo [...] la signora Wanda Nara ritiene opportuno comunicare che, nei mesi scorsi ha querelato la Signora Icardi Ivana per diffamazione, atteso che le diverse interviste rilasciate ed i numerosi post pubblicati sui propri profili social nell'ultimo periodo apparivano gravemente lesivi del suo onore e della sua reputazione. Inoltre, [...] valuterà ogni opportuna ed ulteriore azione per accertare se nei comportamenti della medesima siano ravvisabili più gravi fattispecie di reato. Infine, diffida la signora Icardi Ivana a non utilizzare il nome e l'immagine sua e della sua famiglia per ottenere visibilità, notorietà mediatica e vantaggi economici, invitandoLa - al contrario - a puntare esclusivamente sulle proprie capacità professionali".