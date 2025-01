Scontri ultras, Gualtieri: "Aggressione tifosi offende la città di Roma"

"Le immagini delle aggressioni di ieri sera a Roma nei confronti dei tifosi spagnoli sono vergognose e inaccettabili. Roma rigetta con forza queste scene di violenza folle che offendono la città, i suoi cittadini e lo spirito dello sport. Confido che le indagini delle forze dell'ordine facciano presto luce sui responsabili, perché la Capitale d'Italia non vuole e non merita di essere ricordata per simili barbarie". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a proposito dell'aggressione da parte dei tifosi della Lazio nei confronti dei tifosi del Real Sociedad.