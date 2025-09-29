Scontri Pisa-Fiorentina, Abodi: "I violenti rimangano fuori dallo stadio"

"Gli scontri di domenica tra tifosi delle Fiorentina e del Pisa? Dobbiamo continuare ed evidentemente siamo ancora poco efficaci nell'educazione e nella cultura del rispetto. Il ministero dell'Interno con le forze di polizia sta facendo un lavoro egregio per preservare la stragrande maggioranza delle persone che vogliono vedere uno spettacolo sportivo e non azzuffarsi". Così il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine del Global Travel & Tourism Summit a Roma. "L'importante è che queste persone rimangano fuori dallo stadio. Questo ovviamente non risolve il problema perché ormai i terreni di scontro sono in città, stazioni, aree di sosta in autostrada. È una patologia sociale che va affrontata con la fermezza e con strumenti adeguati di prevenzione", aggiunge Abodi.