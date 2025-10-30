Scommesse illegali: Ricci, Bellanova e Perin pagano 250 euro di multa e chiudono il caso

Sono arrivate le prime richieste di "oblazione", ossia di poter pagare una multa da 250 euro per uscire dal procedimento, da parte dei calciatori finiti indagati nell'inchiesta milanese sul "sistema" di scommesse clandestine, soprattutto poker on-line ed eventi sportivi diversi dal calcio, che aveva portato lo scorso maggio all'arresto di cinque persone, tra cui i presunti "gestori" del giro di puntate. L'Ansa riporta infatti che in Procura a Milano sono già state presentate le istanze di Samuele Ricci, centrocampista del Milan e della Nazionale ed ex Torino, di Raoul Bellanova, difensore azzurro e dell'Atalanta ed ex granata, e di Mattia Perin, portiere della Juventus. Nei prossimi giorni ne arriveranno altre e avranno l'ok dei pm e così i calciatori verseranno quei 250 euro a testa per chiudere la partita.