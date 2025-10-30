Operazione penalty, frode sportiva nelle serie minori: cinque agli arresti domiciliari

"È stato semplice trovare il coraggio di denunciare". Lo ha detto Stefano Milone, l'arbitro che ha denunciato il collega Luigi Catanoso della sezione AIA di Reggio Calabria, arrestato nell'ambito dell'operazione 'Penalty' delle combine nelle gare Primavera. "Noi arbitri entriamo in campo con la pancia, ma poi ragioniamo con la testa - ha aggiunto -. Credo che abbiamo tutti gli strumenti per essere uomini che rispettano le regole. Ero contento già quando ho denunciato, lo sono anche ora che ha vinto la legalità". A chi gli chiede se pensa manchino tutele agli arbitri ha risposto: "Io in questo caso mi sono sentito tutelato".