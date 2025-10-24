Sciroppo d'acero e caffè, Haaland lancia il suo canale YouTube

Tante le curiosità nella villa immersa nel verde del Chesh: la colazione iperproteica, lo strano modo di dolcificare il caffè della mattina, l'enorme orso di peluche piazzato in cucina, la scelta di bistecche super grasse da una fattoria biologica, l'abilita' nel cucinare da solo, e specialmente al barbecue serale. "Vivo da solo da quando avevo 16 anni e devo saper cucinare", dice il centravanti norvegese, che oggi condivide la sua villa con la moglie Isabel Haugseng Johansen e un Il centravanti norvegese sopperisce alla mancanza di sole con una macchina a luce rossa per l'assunzione di vitamina D, viene trattato dal fisioterapista del City (l'italiano Mario Pafundi) a casa prima di andare al centro sportivo, e a fine giornata fa precedere la cena da un bagno nel ghiaccio, per il recupero muscolare. "È stata una bella giornata, ho fatto tante cose buone per il mio corpo e per quello che faccio normalmente nella mia vita", dice Haaland. Pronto a segnare un altro gol.