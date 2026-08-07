Roma, Cristante: "Lo scudetto un sogno. Dybala? Il diverbio non era tra me e lui"

"Quanta voglia c'è di giocare la Champions? Tanta perché erano un po' di stagioni che eravamo arrivati vicini un po' di volte, però finalmente siamo riusciti a tornarci dopo una grandissima stagione e siamo vogliosi di inizia". Così il giallorosso Bryan Cristante dal ritiro della Roma in Galles ai microfoni di Sky Sport. Sulla presenza della proprietà "l'importante è che sia sempre qui presente, dà una marcia in più a tutti, sul mercato, sulle situazioni del quotidiano. Ora sono concentrati sul mercato, poi si faranno altri discorsi più avanti quando la rosa sarà definitiva". Quanto al rinnovo di Pellegrini "l'abbiamo sentito. Ci aggiorna passo passo, non vediamo l'ora di rivederlo qua e lo stiamo aspettando". Sul tema scudetto "sicuramente è un sogno sempre e comunque, però adesso è ancora presto. Noi vogliamo innanzitutto ripetere la grande stagione dell'anno scorso, restare nelle prime quattro, che è già qualcosa di molto difficile nel campionato italiano per la competitività che c'è, e fare una bella Champions League. Poi, se arriveremo a gennaio o febbraio, quando il campionato sarà già un po' più delineato, e saremo ancora lì a giocarcela, ci proveremo. L'importante, però, è fare un'altra stagione solida e continuare a crescere". Cristante ha poi voluto chiarire su Dybala: "Non era un diverbio tra me e lui, riguardava altre cose. Un secondo ed è finita lì".