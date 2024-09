Schillaci, nuovo bollettino medico: "Condizioni stazionarie ma gravi"

ORE D'ANSIA

L'ex attaccante è ricoverato all'ospedale Civico di Palermo

© Getty Images Le condizioni di Totò Schillaci sono stazionarie. Lo ha fatto sapere all'ANSA la direzione sanitaria dell'ospedale Civico di Palermo. Il quadro clinico dell'ex calciatore resta grave. Schillaci è seguito dall'equipe del reparto di pneumologia. L'eroe delle notti magiche di Italia '90 ha subito già due interventi per il tumore al colon. La malattia, che due anni fa credeva di aver sconfitto, è tornata con violenza, rendendo necessario il suo ricovero.

Schillaci, 59 anni, è stato in terapia alla clinica la Maddalena e da sabato sera si trova nel nosocomio cittadino. Nella giornata di domenica la famiglia aveva emesso una nota per fare chiarezza sulle condizioni fisiche dell'ex bomber siciliano: "Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò".

