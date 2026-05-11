Bove: "Giocare in Inghilterra era mio obiettivo per mettermi alla prova"

11 Mag 2026 - 14:06
Bove © Getty Images

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"La Roma in Champions? Lo spero chiaramente per la piazza e per i miei compagni, ma non parliamo prima. La partita di ieri è stata molto importante". Così Edoardo Bove a margine dell'evento in vista degli 80 anni della Boreale che compirà il prossimo 7 giugno. Guardando al derby di domenica ha invece aggiunto: "Sabato sarà il mio compleanno, speriamo domenica in un regalino…". Se sarà allo stadio o meno non lo dice, però una cosa l'ammette: "Non so ancora se andrò, preferisco vederlo da casa, sono più tranquillo". Poi i messaggi ai suoi ex compagni della Fiorentina per la salvezza ottenuta e un bilancio sulla suo ritorno in campo in Inghilterra: "Era la prima volta che vivevo fuori dall'Italia e mi sono trovato bene. Il calcio è un po' differente, soprattutto nell'intensità. Giocare lì era un mio obbiettivo per mettermi alla prova, ora vediamo cosa succederà in futuro". In occasione dei suoi 80 anni, la Boreale il prossimo 7 giugno, sotto il Patrocinio del Comune di Roma, aprirà infatti le porte a una serie di iniziative, che vedranno coinvolti tesserati, ex calciatori, dirigenti di ieri e di oggi, assieme a tutti gli amici della famiglia viola. Sarà allestito un vero e proprio villaggio dello sport, composto da una serie di stand che ospiteranno una mostra fotografica dedicata alla storia del Club, la Coppa Italia Regionale conquistata proprio quest'anno, oltre ai gadget speciali e ai kit della prossima stagione. Inoltre, i ragazzi della scuola calcio daranno vita a tornei e sfide di abilità, mentre gli atleti delle categorie superiori si esibiranno in una gara sui calci di rigori. Nella stessa giornata è prevista la finale del torneo Passi, dedicato alla categoria 2013 e intitolato al primo, storico, presidente della Boreale.

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