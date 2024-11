Milan, Scaroni non chiude la porta a San Siro: "Stiamo valutando l'ipotesi di costruire un nuovo stadio a fianco del Meazza"

Il presidente del Milan ha parlato anche del rapporto con le ultime due società che hanno guidato il club rossonero, Elliott e RedBird, sottolineando una certa differenza nella gestione della squadra e non solo: "Il calcio è un mondo difficile, io sono entrato come un neofita. Ho avuto due proprietà: una come Elliott che il Milan se l’è trovato, aveva fatto un prestito a questo pittoresco imprenditore che non ha ripagato il prestito. È stato un azionista inconsapevole, lo ha gestito da hedge fund: ha scelto un ad che arrivava dal calcio, ha messo me come presidente perché pensavano conoscessi l’Italia e se ne sono abbastanza disinteressati - ha sottolineato Scaroni -. RedBird è un investitore più strategico, il Milan se l’è cercato, lo ha pagato il prezzo giusto e lo ha inserito in una strategia di investimenti nel mondo dello sport. Ci danno un contributo di competenze che non avevamo. In una logica per cui il calcio possa evolvere verso modelli americani. Lo farà? Non lo so, ma avendo in mente il basket senza promozioni e retrocessioni con tetto allo stipendi, tutte cose che nel calcio non ci sono. Non andremo verso quel mondo se riusciremo a risolvere i problemi che abbiamo e che non ci fanno quadrare i bilanci”.