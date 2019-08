"Il Milan nel mondo la Juve non la vede nemmeno: il Milan e' una squadra mondiale perché ha vinto sette Champions League, la Juventus e' una squadra italiana perché vince tanti scudetti. Poi tanto di cappello perché sono stati bravissimi". Lo ha affermato Paolo Scaroni, presidente del Milan. "Tu devi riuscire ad andare a vendere i tuoi prodotti a chi tifa Milan in Indonesia, Thailandia, Brasile, pero' se non vinci piu' Champions tra un po' non hai piu' tifosi in questi Paesi", ha aggiunto intervenendo al Meeting di Rimini.