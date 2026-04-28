Dall'Inghilterra: assistente Uefa arrestato per violenza sessuale dopo una partita. È nella lista dei Mondiali 2026

A riportarlo è il The Sun, che ha ricostruito la vicenda. Il responsabile sarebbe un assistente "straniero" (quindi non inglese), impegnato in una trasferta in Inghilterra per una sfida infrasettimanale di coppa. L’assistente, scrive il The Sun, è stato accusato di "aver toccato in modo indesiderato un adolescente e di aver tentato di attirarlo nella sua stanza d'albergo prima della partita". Il giovane, o una persona a lui vicina, avrebbe poi segnalato l'accaduto quando l’arbitro ha lasciato l’hotel per raggiungere lo stadio. Al suo rientro nella struttura, sarebbe stato arrestato dalla polizia dopo una breve indagine basata su diverse testimonianze. Una di queste ha riferito che "l’uomo avrebbe iniziato a parlare con un ragazzino nella zona comune dell’albergo, cercando poi di convincerlo a salire in camera con lui".