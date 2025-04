Scanavino a tempo pieno sulla Juventus: "Lascia il gruppo Gedi per concentrarsi sui bianconeri"

Il consiglio di amministrazione di Gedi gruppo editoriale riunitosi in data odierna ha nominato Paolo Ceretti consigliere di amministrazione e presidente della Società, in sostituzione di Maurizio Scanavino, che lascia Gedi per concentrarsi sui suoi impegni in Juventus. Paolo Ceretti assume il nuovo incarico con l'obiettivo di dedicare a Gedi la sua lunga esperienza manageriale, maturata anche nel settore Media. La Società ha espresso un sentito ringraziamento a Maurizio Scanavino per la proficua collaborazione e per l'impegno speso nelle molteplici realtà del gruppo guidando la trasformazione di Gedi in una media company digitale e innovativa.