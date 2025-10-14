Scaloni spegne le chance di vedere Soulé in azzurro: "Non è possibile, è nel nostro mirino da tempo"

Il tecnico sudamericano ha risposo in conferenza stampa alle provocazioni dell'agente dell'attaccante della Roma che si era detto "possibilista" verso un ingresso in azzurro del calciatore, ma Scaloni ha riportato tutti immediatamente sulla terra: "Soulé convocato dall’Italia? Non credo sia possibile, è nel nostro mirino da un po’ di tempo - ha sottolineato il CT in conferenza stampa -. Vediamo in lui il futuro della nazionale argentina e presto avrà le sue occasioni. Seguo da tempo le sue prestazioni e so che sta crescendo molto, se continuerà così non ci saranno problemi".