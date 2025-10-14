Logo SportMediaset
Scaloni spegne le chance di vedere Soulé in azzurro: "Non è possibile, è nel nostro mirino da tempo"

Il commissario tecnico ha spiegato come l'attaccante della Roma sia pronto a essere convocato: "Vediamo in lui il futuro della nazionale argentina"

14 Ott 2025 - 08:49

Mentre Rino Gattuso cerca la soluzione giusta per superare Israele e garantirsi l'accesso ai play-off dei Mondiali 2026, l'Italia deve far i conti con una doccia gelata proveniente dall'Argentina. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha chiuso la porta a un'eventuale convocazione in azzurro di Matias Soulé spiegando come sia tutt'ora interessato a inserirlo nei meccanismi dell'Albiceleste.

Il tecnico sudamericano ha risposo in conferenza stampa alle provocazioni dell'agente dell'attaccante della Roma che si era detto "possibilista" verso un ingresso in azzurro del calciatore, ma Scaloni ha riportato tutti immediatamente sulla terra: "Soulé convocato dall’Italia? Non credo sia possibile, è nel nostro mirino da un po’ di tempo - ha sottolineato il CT in conferenza stampa -. Vediamo in lui il futuro della nazionale argentina e presto avrà le sue occasioni. Seguo da tempo le sue prestazioni e so che sta crescendo molto, se continuerà così non ci saranno problemi".

Una risposta secca, ma al tempo stesso che fa riflettere i vertici della FIGC, dubbiosi sulla mossa dell'agente di Soulé. L'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in cui si apriva all'Italia era parsa come un tentativo di spingere Scaloni a velocizzare un'eventuale convocazione. Sospetti che il tecnico dell'Albiceleste ha subito spazzato via spegnendo così i sogni dei tifosi italiani. 

