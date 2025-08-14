Logo SportMediaset
Calcio
SUPERCOPPA UEFA

Sbaglia uno dei rigori decisivi, post razzisti contro Tel

Il Tottenham interviene in difesa del suo giocatore: "Vigliacchi"

14 Ago 2025 - 12:06
© Getty Images

© Getty Images

Il Tottenham ha duramente condannato i post razzisti contro Mathys Tel comparsi sui social media dopo la finale di Supercoppa europea vinta dal Paris Saint Germain contro gli 'Spurs'. Il calciatore francese, punta del Tottenham, è stato insultato per aver sbagliato uno dei due calci di rigore che hanno consegnato la coppa al Psg (dopo i supplementari le due squadre si trovavano sul 2-2). "Siamo disgustati dagli insulti razzisti che Mathys Tel ha ricevuto sui social media dopo la sconfitta di ieri sera in Supercoppa Uefa - ha scritto il Tottenham in un comunicato - . Mathys ha mostrato coraggio e audacia facendosi avanti e calciando un rigore, coloro che lo insultano non sono altro che codardi, che si nascondono dietro nomi utente e profili anonimi per esprimere le loro opinioni abominevoli".

Supercoppa Europea: il Psg batte il Tottenham ai rigori dopo una grande rimonta

Il club ha anche assicurato che collaborerà con le autorità e le piattaforme social per adottare "la misura più forte possibile contro qualsiasi individuo che saremo in grado di identificare". "Siamo al tuo fianco, Mathys", ha aggiunto il Tottenham.

