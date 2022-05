Sassuolo, Dionisi: "Non faremo favori a nessuno, vogliamo chiudere bene"

sassuolo

Raspadori: "Metteremo impegno e serietà: niente di diverso da ciò che facciamo sempre"

Lo scudetto si gioca sull'asse Reggio Emilia-Milano, Sassuolo da una parte e Sampdoria dall'altra saranno le variabili che Milan e Inter dovranno superare per laurearsi campioni d'Italia. In particolare occhi puntati sui rossoneri, visto che partono da due punti di vantaggio, anche se Alessio Dionisi avverte: "Non si poteva desiderare niente di meglio che finire il campionato contro una squadra importante che si giocherà tanto. Noi la affronteremo nel modo migliore possibile, con entusiasmo perché sarà una partita difficile ma vorremmo finire in maniera positiva".

L'allenatore neroverde, parlando a margine di un convegno proprio al Mapei Stadium, ha aggiunto: "La vittoria a San Siro contro l'Inter insegna niente, sono passati tanti mesi, è preistoria. Non importa ciò che abbiamo fatto in passato, speriamo di far ricordare ciò che faremo domenica. Può accadere una sorta di nuovo 5 maggio ma questa volta a favore dei nerazzurri? Parlo solo del Sassuolo, non facciamo favori ad altri".

RASPADORI: "FARE LE COSE DI SEMPRE"

Presente allo stesso convegno anche Giacomo Raspadori, che è dello stesso avviso del suo allenatore: "Contro il Milan credo non ci sia niente di diverso da fare da ciò che si fa sempre: fare le cose con impegno e serietà. La serenità di affrontare le cose pensando solo a noi stessi ci ha portato a fare quello che abbiamo fatto quest'anno. Anche nell'ultima giornata io penso che non ci debba essere niente di diverso rispetto a quello fatto fino ad oggi".

