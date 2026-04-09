Sassuolo: tornano Matic e Muharemovic contro il Genoa
Fabio Grosso (Sassuolo): non disponibile © Getty Images
Formazione tipo, salvo sorprese, per il Sassuolo contro il Genoa. Previste alcune variazioni rispetto all'ultima uscita contro il Cagliari. In difesa torna Muharemovic al quale Grosso aveva concesso un po' di riposo dopo gli impegni con la nazionale. Dovrebbe prendere il posto di Romagna che torna in panchina.
Sulla fascia destra Garcia in vantaggio su Doig. Il centrocampo si arricchirà con il ritorno in cabina di regia di Matic, che prende il posto di Volpato, affiancato nella linea a tre da Thorstvedt e Konè.
Attacco con il tridente Berardi, Pinamonti, Laurientè.